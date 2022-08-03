С апреля 2020 года родителям новорожденных не надо обращаться в Пенсионный фонд за материнским капиталом, он оформляется в проактивном режиме. В Липецкой области с начала 2022 года выдано более 3000 сертификатов на первого и второго ребенка

В электронном виде сертификат направляется в личный кабинет родителя на сайте фонда и портале госуслуг. После этого, без обращения в клиентские службы ПФР, можно распорядиться средствами и контролировать их остаток.

По информации отделения ПФР по Липецкой области наиболее популярным распоряжением у жителей региона является улучшение жилищных условий. С начала 2022 года 2515 семей направили материнский капитал на приобретение жилья с привлечением кредитных займов, 879 приобрели без кредита. На обучение детей направлено 279 сертификатов, на пенсию мамы – 21. Среди молодых семей востребованы ежемесячные выплаты из материнского капитала — 1500 сертификатов.

Напомним, с 2021 года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления сертификата сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения средствами – до 10 рабочих дней.