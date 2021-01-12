Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику Липецкой области.

Их доля в производстве сельхозпродукции составляет 23 %. Малыми формами хозяйствованиями производится 63 % общеобластного объема картофеля, 50 % овощей, почти 18 % зерновых, 17 % молока, 13 % яиц и более 7 % мяса.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» в 2020 году получили гранты 28 начинающих фермеров, 6 семейных ферм и 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общая сумма грантовой поддержки составила 190,6 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предоставлена финансовая помощь 7 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 24,4 млн. рублей и 25 КФХ в форме гранта «Агростартап» на сумму 72,3 млн. рублей.

Кроме того, сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках государственной программы «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» из областного бюджета выделено 17,1 млн рублей субсидий на покупку сельхозоборудования, животных, кормов и семян.

Общая сумма господдержки, предоставленной в 2020 году малым формам хозяйствования региона, составила 304,4 млн. рублей.

«Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем развивать собственный бизнес, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Это также способствует созданию новых рабочих мест, а значит – повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом».