Работа по оказанию помощи многодетным и малоимущим семьям к началу учебного года стала одной из основных тем сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве.

Как сообщила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, многодетные семьи имеют право на выплаты для покупки школьной и спортивной формы, а также на бесплатный проезд в транспорте школьников и студентов-очников.

Выплата на приобретение школьной формы предоставляется одни раз в два года в размере 2750 рублей, на приобретение спортивной формы – один раз в год в размере 2210 рублей. Условие: обучение ребёнка из многодетной семьи в образовательном учреждении региона, совместное проживание ребёнка с родителем, обратившимся за выплатой.

Для детей из малообеспеченных семей предусмотрены ежемесячная выплата в размере 300 рублей на проезд на детей-школьников и студентов-очников до 24 лет, обучающихся на территории области, компенсация затрат на платные занятия детей, посещающих областные и муниципальные физкультурно-спортивные организации.

Вышеуказанными мерами поддержки для родителей, воспитывающих школьников и студентов, уже воспользовались свыше 19 тысяч семей в которых воспитываются более 32 тысяч детей-школьников. В том числе 11 тысяч многодетных семей уже получили выплаты на школьную и спортивную форму. До конца года ожидается, что за данной выплатой обратятся ещё четыре тысячи семей.

По поручению губернатора особое внимание в этом году было уделено семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На эти цели были направлены средства соцконтракта – более ста семьям назначены ежемесячные выплаты в размере 12 593 рублей, которые можно использовать в том числе на подготовку детей к школе.

«Помощь должна быть оказана каждой нуждающейся семье, чтобы дети ни в чём не нуждались в школе. Более того, в течение всего учебного года необходимо активно взаимодействовать с теми, кому нужна наша поддержка», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Ольга Белоглазова добавила, что для тех родителей, которые имеют низкие доходы и вследствие этого испытывают трудности со сбором детей в школу, предусмотрены ежемесячные выплаты, которые охватывают период с 3 до 17 лет. Размер выплат – от 5859 до 11719 рублей на ребёнка (в зависимости от уровня дохода семьи). Эти выплаты получают более 48 тысяч детей региона.

За всеми мерами поддержки родители школьников могут обращаться в многофункциональные центры «Мои документы». А подать заявление на выплату для приобретения школьной и спортивной формы удобнее всего через портал Госуслуг. Список документов, необходимый для получения каждой из перечисленных мер поддержки, минимален. Уточнить его, а также узнать порядок предоставления меры поддержки, можно на сайте управления социальной политики Липецкой области, а также по номеру ЕДС: 8-800-450-48-48.