Власть контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе, рассказал сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе прямого эфира. Для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты более двух тысяч коек в шести медучреждениях Липецкой области, из них свободны свыше 22%. В среднем 85% заболевших лечатся амбулаторно.

В области действуют 10 лабораторий ПЦР, активно ведётся вакцинация. Первую прививку от коронавируса поставили около 370 000 человек, полностью завершили вакцинацию более 330 000 липчан. В регионе работают 36 стационарных пунктов вакцинации, 18 мобильных прививочных пунктов, из них – восемь в торгово-развлекательных центрах, созданы 47 мобильных бригад.

«Впереди – сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо прислушиваться к мнению санитарных врачей и делать прививки», – отметил Игорь Артамонов.

Продолжают действовать ограничения. Разрешено проведение массовых мероприятий при условии заполняемости площадок наполовину. Липчане могут посещать их с сертификатом или справкой о вакцинации от COVID-19. Также возможно предъявление документа о ПЦР-тестировании или справки о наличии антител.