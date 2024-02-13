Центр «Мой бизнес» Липецкой области отметил четыре года со дня открытия. Он образован благодаря реализации проекта государственно-частного партнерства в регионе – это создание АНО «ЦПЭ Липецкой области» по инициативе правительства Липецкой области и Липецкой торгово-промышленной палаты. Центр «Мой бизнес» действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует вице-премьер Андрей Белоусов.

«Центр «Мой бизнес» Липецкой области стабильно показывает высокие результаты деятельности. Неслучайно уже четвертый год он является лидером среди подобных структур в России по реализации государственных программ. В 2023 году центр стал победителем федеральной премии «Мой бизнес» сразу по двум номинациям. Благодаря этим достижениям создаются буквально с нуля рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, возникают идеи по развитию инфраструктуры. В центре «Мой бизнес» работают высококвалифицированные специалисты, у нас нет текучести кадров», – подчеркнул директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

В 2023 году центр «Мой бизнес» помимо действующих офисов в Липецке и Ельце расширил сеть своих представительств в городах Чаплыгин, Данков и Задонск. В них могут обращаться предприниматели из близлежащих районов за получением в режиме одного окна более 50 видов государственных и муниципальных услуг. За четыре года оказано свыше 34 тыс. услуг для 15 тыс. предпринимателей, самозанятых и физических лиц, более 24 тыс. обращений поступило на горячую линию, проведено свыше 240 образовательных тренингов и форумов.

Особенно динамично развивалась в прошлом году переориентация на новые внешние рынки. 40 компаний малого и среднего бизнеса региона заключили экспортные контракты, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем поддержанного экспорта достиг 16,4 млн долларов. Также большой отклик у предпринимателей и самозанятых липчан нашла услуга выхода на электронные торговые площадки. С успехом реализуется федеральная образовательная программа по поддержке женского бизнеса «Мама-предприниматель». В региональном реестре социальных предприятий числятся уже более 100 предпринимателей.

«Сегодня центр «Мой бизнес» – это бренд, синоним поддержки, доверия и партнерства. Предприниматели активно участвуют в различных социальных, культурных, экологических, молодежных, благотворительных проектах, внося свой вклад в формирование устойчивого развития Липецкой области, вместе работая на имидж региона», – отметил губернатор Игорь Артамонов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство региона и Липецкая торгово-промышленная палата.