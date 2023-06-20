Граждане, пострадавшие на производстве, у которых в программе реабилитации прописано санаторно-курортное лечение, имеют право на получение путевок от регионального ОСФР.

В 2022 году путевки на санаторно-курортное лечение получило больше тысячи жителей региона, которые входят в эту категорию граждан. В этом году только за первые 5 месяцев Отделение СФР по Липецкой области выделило 398 путевок. Работа в этом направлении в летний период активно продолжается.

На лечение и отдых липчан, пострадавших на производстве направляют по 7 направлениям: это — центры реабилитации СФР в Волгограде, Московской области, Анапе и Астрахани, а также санатории в Анапе, Туапсе и Липецке, с которыми у Отделения СФР по Липецкой области заключены контракты.

Путевка в санаторий предоставляется на 21 день. В нее включается питание, проживание и лечение в санатории, который выбирает сам отдыхающий. Стоит отметить, что обладателю путевки рекомендуется выбирать разные направления для отдыха. К примеру, если гражданин уже был в санатории на южном направлении, в следующий раз сотрудники регионального СФР предлагают санаторно-курортное лечение в других центрах. Путевка предоставляется на чаще одного раза в год.

Инвалидам-колясочникам, которые в результате травмы на производстве полностью утратили трудоспособность путевка выделяется на 42 дня. Кроме того, вместе с ними может отправиться и сопровождающие. Проезд до места отдыха и проживание в санатории им так же оплачивает ОСФР по Липецкой области.