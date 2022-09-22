Изменения в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сегодня рассмотрели и приняли депутаты регионального парламента. Доклад представил заместитель губернатора – начальник управления финансов Липецкой области Вячеслав Щеглеватых. Он сообщил, что общий объём доходов областного бюджета на 2022 год составит свыше 83 млрд рублей, расходы – около107 млрд рублей. Дефицит областного бюджета в сумме более 23 млрд рублей обеспечен источниками финансирования в виде инфраструктурного бюджетного кредита и переходящих с 2021 года остатков денежных средств.

В целом доходы и расходы областной казны увеличиваются на 728 млн рублей. Получены дополнительные средства — 413 млн рублей — за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также из федерального бюджета в сумме 308 млн рублей.

Более 380 миллионов рублей будет направлено на повышение зарплат бюджетникам. С 1 сентября заработную плату увеличат врачам, учителям, младшему медперсоналу, работникам культуры и соцзащиты. Индексация составит 6%.

413 млн рублей региональная казна получила за счет акцизов на горюче-смазочные материалы. Это целевые поступления, которые идут на формирование Дорожного фонда — на строительство и ремонт дорог. Кроме того, в связи с удорожанием строительных работ из резервного фонда Правительства РФ выделены дополнительные средства в сумме 73 млн рублей на завершение благоустройства сквера Пушкина в Ельце и бульвара влюбленных в Данкове. Еще 128 млн рублей будут направлены на строительство школы в городе Грязи.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 76,5 млн рублей. На обеспечение лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания детей – инвалидов предусмотрено 20 млн рублей. Также на инженерную инфраструктуру комплексной застройки в Липецке, в частности, на электрические сети будет направлено 76 млн рублей, эти средства переносятся с 2023 года.

«Бюджет Липецкой области сохраняет социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в регионе, и это является важной задачей в работе всех уровней власти», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.