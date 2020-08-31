Более 4 млн тонн зерна собрали липецкие аграрии

Липецкие аграрии обновили рекорд жатвы-2020. По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, собрано 4,1 млн тонн зерна. Под зерновыми и зернобобовыми осталось обмолотить около 10 тысяч гектаров. «Наши земледельцы славятся своими успехами. И в этом году они вновь подтвердили и превзошли свои высокие достижения, обеспечив хлебом и наш регион, и другие субъекты и государства» – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Средняя урожайность остается одной из лучших в России и составляет 54,5 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату было собрано 3 млн 73 тыс. тонн. Средняя урожайность тогда составляла 43,2 центнера с гектара. Лучшие по урожайности зерновых и зернобобовых сейчас чаплыгинские аграрии. Сбор зерновых в районе еще продолжается, и земледельцы собирают по 57,3 центнера с гектара.

Уборка яровой пшеницы практически завершена. Осталось обмолотить чуть более одной тысячи гектаров под этой культурой. На 31 августа собрано более 646 тысяч тонн. Средняя урожайность яровой пшеницы составляет 53,7 центнера с гектара. На аналогичную дату 2019 года урожайность яровой пшеницы в регионе составляла 48,7. В тройку лидеров по урожайности яровой пшеницы входят чаплыгинские (58,6), становлянские (57,3) и данковские (56,5) хлеборобы. В этих районах уборка пшеницы еще продолжается. В 12 районах области ведется сев озимых культур.

«Липецкие аграрии выбирают сорта с высоким потенциалом, используют самую современную технику и лучшие в мире методики выращивания культур, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Упорный труд приносит достойные плоды».