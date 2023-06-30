Обучающая программа для начинающих бизнесменов «Азбука предпринимателя» завершилась после четырехдневного интенсива. Участие в ней приняли более 40 начинающих и потенциальных предпринимателей Липецкой области, желающих реализовать свой потенциал в сфере услуг, торговли, ИТ-технологий, общественного питания и других. Тренинг проходил с 26 по 29 июня на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки.

На протяжении нескольких дней участники изучали основы бизнес-планирования, проверяли поставленные гипотезы, знакомились с маркетингом и понятием рынка, рассчитывали свои бизнес-модели, а также узнали о существующих мерах поддержки в регионе. В последний день они поделились впечатлениями, обменялись мнениями по программе обучения, потренировались публично выступать и устроили мини-выставку своих работ, чтобы отработать навык работы с фокус-группами. Тренером проекта выступила Маргарита Болдырева, специалист Центра поддержки предпринимательства Липецкой области и сертифицированный бизнес-тренер АО «Корпорация МСП».

По итогам обучения были вручены сертификаты. Их наличие станет дополнительным преимуществом при получении некоторых видов государственной поддержки, например, гранта «Лёгкий старт». «Поддержка начинающих предпринимателей – верный шаг к процветанию экономики. Люди начинают чувствовать в себе силы, когда у них что-то получается, и прогрессируют, стремятся к большему. У нас в регионе много таких положительных примеров», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Азбука предпринимателя» проводится в рамках обучающей программы АО «Корпорация МСП» по плану работ Центра поддержки предпринимательства Липецкой области. В 2023 году планируется проведение второго потока. За графиком программы можно следить на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь».

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.