Единый день открытых дверей «Профессионалитет» состоялся в двух учреждениях СПО региона – Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий и Липецком металлургическом колледже. Его участниками стали более 400 девятиклассников, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

В Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий абитуриенты пробовали собрать электронный мультиметр на базе микроконтроллера Arduino Nano, познакомились с токарным делом, фрезеровкой на станке с ЧПУ и созданием 3D-модели в программе Компас 3D. Школьники узнали о G-коде и его применении, а также применили свои навыки в программе NC Viewer, создав виртуальный станок для работы с деталью. В рамках знакомства с программой Tinkercad, используя простые формы и инструменты, они попытались создать модель части колесного диска и разработать эргономичный дизайн с принципами работы электромобиля на альтернативном источнике энергии, а также запрограммировать автомобиль с помощью микроконтроллера. Школьники исследовали управляющую программу и написали пример ее использования.

Преподаватели спецдисциплин рассказали о ресурсных возможностях по обучению на новейшем технологичном оборудовании и карьерных перспективах ,а также провели виртуальные экскурсии на предприятия. В этом году в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий будет создан машиностроительный кластер. В формировании учебно-производственного комплекса задействуют пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области. Партнёром колледжа по «Профессионалитету» стал Липецкцемент.

В Липецком металлургическом колледже всех желающих познакомили с востребованными специальностями, провели экскурсии в формате профессиональных проб. Молодые люди прошли анкетирование на определение интересов, получили интерактивные консультации. В мастерских прошли мастер-классы по различным специальностям. В прошлом году в Липецком металлургическом колледже стартовал федеральный проект «Профессионалитет». Учреждение получило федеральную субсидию в размере 100 млн рублей для создания образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности. На новом оборудовании работают также студенты Липецкого политехнического техникума, Грязинского технического колледжа.

«Регион заинтересован в том, чтобы выпускники в качестве будущей профессии выбирали те специальности, которые больше всего нужны нашей экономике. Да, это рабочие специальности, но они хорошо оплачиваются и имеют большой спрос на рынке труда. То есть выпускники смогут без проблем трудоустроиться и быстро стать независимыми», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.