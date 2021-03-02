Всемирная организация здравоохранения советует употреблять каждый день не меньше 400 граммов овощей, фруктов и ягод. В Росстате подсчитали, что этой рекомендации в России придерживаются 12,08% мужчин и 13,07% женщин.

В Липецкой области доля населения, ежедневно потребляющего не менее 400 граммов овощей и фруктов, немного ниже среднероссийской. Так, у нас в регионе норму по ежедневному употреблению овощей и фруктов в пищу выполняют 10,1% мужчин и 11,64% женщин. Городские жители (8,51% муж. и 9,97% жен.) едят овощи меньше, чем сельские (12,81% муж. и 14,44% жен.).

Меньше всего овощей и фруктов на столе у жителей Чукотского автономного округа (0,7% муж. и 0,54% жен.) и Ненецкого автономного округа (0,96% муж. и 1,61% жен.).

В Центральном федеральном округе наибольшие проблемы с овощами и фруктами на столе – у жителей Калужской области (2,24% муж. и 3,13% жен.) и Белгородской области (3,05% муж. и 4,44% жен.).

Наиболее высокие показатели насыщенности рациона плодами – в Ингушетии (56,38% муж. и 47,79% жен.) и Севастополе (43,49% муж. и 38,57% жен.).

В Центральном федеральном округе больше всего фруктов и овощей едят жители Орловской (22,91% муж. и 27,49% жен.), Курской (21,69% муж. и 14,89% жен.) и Тамбовской (19,43% муж. и 20,32% жен.) областей.

Ранее мы писали, что около 58 тысяч липчан страдают ожирением. С 1 по 31 марта в Липецкой области по инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова управление здравоохранения объявило месячник по профилактике избыточной массы тела, снижению заболеваемости ожирением и пропаганде принципов здорового питания среди населения.

Кроме того, мы приводили результаты проведенного Росстатом выборочного наблюдения здоровья населения в 2020 году, где выяснилось, что в Липецкой области очки и контактные линзы носят 43% мужчин и 64% женщин.