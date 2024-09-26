Завершается национальный проект «Производительность труда», стартовавший в 2018 году. Его заменит федеральный проект «Производительность труда», анонсированный до 2030 года в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отмечает Министерство экономического развития РФ, благодаря росту производительности труда в этом году ускорились темпы роста российской экономики.

В Липецкой области с 2019 года участниками нацпроекта стали 98 предприятий. Из них совместно с Региональным центром компетенций реализуют проекты 57 компаний. Повышение производительности труда не значит сокращение численности персонала или увольнения работников. Освободившиеся специалисты проходят переобучение и закрывают вакантные на производствах места. «Эксперты РЦК помогают предприятиям анализировать внутренние производственные процессы, выявлять потери и устранять их. В результате компании открывают свои внутренние резервы, которые можно направить на обновление оборудования или расширение производственных площадей. Кроме того, предприятия, участвующие в нацпроекте, получают доступ к дополнительной финансовой поддержке и налоговым льготам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За шесть лет участниками нацпроекта в России стало более 6,5 тыс. предприятий общей численностью сотрудников более 1,5 млн человек. Из них четыре тысячи компаний уже получили экономический эффект в виде повышения прибыли на 318 млрд рублей благодаря бережливому производству, совершенствованию управления, логистики и сбыта продукции. «Обучение дополняет и усиливает эффект, который компании нацпроекта «Производительность труда» получают от работы с центрами компетенций в сфере производительности труда», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

В нашем регионе бережливому производству благодаря РЦК обучено более 4000 человек, что входит в ТОП-5 по стране, на предприятиях 88 человек стали внутренними тренерами, способными обучать своих коллег оптимизации процессов. На этих предприятиях в среднем незавершенное производство сократилось на 36%, время протекания процесса – на 40%, а выработка продукции увеличилась в среднем на 70%, суммарный экономический эффект составил 372 467 534 рублей.

Президент РФ Владимир Путин предложил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики — это около 12 тысяч компаний, а также все учреждения социальной сферы. На сегодняшний день в Липецкой области оптимизируют свои процессы предприятия обрабатывающей отрасли, сельскохозяйственные, транспортные, строительные, торговые, а с марта 2024 года и туристические.