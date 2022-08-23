Доступ к интернету от «Ростелекома» получили более 4000 домов в селах Липецкой области. Подключение к высокоскоростному интернету осуществляется по технологии GPON («оптика в дом»). С начала года провайдер построил волоконно-оптические сети в 24 населенных пунктах региона.

«Наша команда всего за пару лет сумела сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации среди российских регионов. Это не просто красивые слова и рейтинги. Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней», – уверен губернатор Игорь Артамонов.

Сегодня в Липецкой области доступ к Сети обеспечен во всех селах и деревнях с численностью населения более 250 человек. Кроме того, компания подключила здесь к интернету все социально значимые объекты – школы и фельдшерско-акушерские пункты. А по инициативе регионального правительства оптика от «Ростелекома» пришла в сельские дома культуры и библиотеки.

Опыт цифровизации сельских поселений в Липецкой области был представлен на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция», который проходил в Калуге 18 и 19 августа.

«Максимально эффективное использование инфраструктуры зависит от инициативы самого субъекта и бизнеса, – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Ким. – Мы увидели хороший пример активности в Липецкой области. От подключений социально значимых объектов по нацпроекту дополнительно провели оптоволокно и в села, где таких объектов нет. Кроме того, там начали субсидировать подключение домохозяйств, в том числе в небольших населенных пунктах».

«Как национальный провайдер мы ставим перед собой цель: провести цифровую трансформацию всех сфер социально-экономической жизни в регионах. С этой целью постоянно расширяем зону оптического покрытия. В Липецкой области нам удалось достичь существенного прогресса: за последние три года оптика «Ростелекома» пришла в 70 тысяч домохозяйств 259 населенных пунктов региона. В сельской местности появляется интернет на скорости до 1 Гбит/с, этого достаточно как для быстрой передачи данных и устойчивого сигнала на нескольких устройствах, так, например, и для полноценного функционирования умного дома», – подчеркнул вице-президент – директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Цифровизации сельских территорий Липецкой области способствует принятая региональным правительством программа субсидирования затрат на подключение. «Мы постоянно улучшаем качество оказания государственных и муниципальных услуг и стремимся сделать их доступными для каждого жителя региона. Повсеместная цифровизация – это, пожалуй, самый большой шаг на пути к этой цели. Поэтому мы уже третий год субсидируем до 20% затрат провайдера. Спасибо Липецкому филиалу «Ростелекома», который поддерживает наш проект», – сказал начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.

«Еще три года назад в регионе без фиксированного доступа в интернет оставалась пятая часть населенных пунктов с числом жителей более 250 человек. В прошлом году мы завершили строительство магистральных сетей, обеспечив в селах и деревнях стопроцентное покрытие сетями широкополосного доступа. Теперь наша цель – сделать область лидером в использовании цифровых сервисов. Рады, что с интернетом от «Ростелекома» жители получают целый набор услуг для работы, учебы и отдыха, а, значит, и новое качество жизни», – отметил директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов. Узнать подробнее, в каких селах уже появились оптоволоконные сети с возможностью подключения для физических и юридических лиц, а также о предложениях «Ростелекома» можно по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.