Работающая в Липецкой области программа по переселению граждан из аварийного жилья позволила с 2019 года переселить в регионе 4077 человек из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 67012 квадратных метров. Об этом сообщили в областном управлении ЖКХ.

«Липецкая область намерена с опережением сроков завершить программу по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Крайним сроком, когда липчане должны получить ключи от новых квартир, станет конец 2023 года, а не 2025-го, как это предполагалось ранее. И наш регион уверенно идет к этой цели», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин.

На финишную прямую вышли строители в селе Боринское Липецкого района. Работы на объекте выполнены более чем на 70%. В двухэтажном доме специалисты завершили оштукатуривание внутренних помещений, подключили здание к сетям электроснабжения, построили локальные очистные сооружения. Сейчас ведутся работы по выравниванию пола бетонной смесью. После сдачи дома в эксплуатацию ключи от квартир в нем получат 11 семей.

А в Данкове подрядчик перешагнул экватор строительных работ. Специалисты завершили монтаж монолитного ограждения кровли. Продолжаются работы по утеплению цокольного этажа и монтажу оконных блоков. В этом доме квартиры получат 23 семьи, проживающие в аварийном жилье. В Ельце завершено строительство третьего этажа, возведены межкомнатные перегородки четвертого этажа будущей новостройки, здесь же начали монтаж плит перекрытия. Продолжаются электромонтажные, штукатурные и сантехнические работы, утепление фасада. Строительство домов для переселения также ведется в Липецке и еще ряде районов.

Новую жилплощадь жители области получат в рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда признанного аварийным до 01.01.2017 г.». Средства на строительство новых домов и покупку квартир выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.