Школьники Липецкой области до конца года пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В них примут участие более 4000 учащихся 6-11 классов из 204 школ региона. На площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования они познакомятся более чем с 80 профессиональными направлениями и смогут попробовать себя в таких профессиях, как специалист банковского дела, фармацевт, швея, социальный работник, нейробиолог, оператор беспилотных авиационных систем, дизайнер интерфейсов, оператор лазерных установок.

Вместе с педагогами наставниками на профессиональных пробах будут и представители предприятий, которые развитии базы профессиональной подготовки кадров. В этом году в рамках проекта пройдут профориентационные лекции, мастер-классы, профпробы, встречи с представителями различных отраслей. Школьники смогут познакомиться с успешными людьми из различных компаний, задать им вопросы, а также протестировать свои навыки и способности.

Федеральная программа «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование» и направлен на помощь школьникам в выборе своего пути и карьеры. «Проект «Билет в будущее» работает в нашем регионе уже пять лет и с каждым годом участников становится больше. Это свидетельствует об интересе молодежи к профессиональной ориентации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.