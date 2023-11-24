Неработающие липчане, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе, могут оформить в отделении СФР по Липецкой области ежемесячное компенсационное пособие. Средства перечисляются к пенсии гражданина, за которым ухаживают. Выплату предоставляют при уходе за гражданами с инвалидностью, в том числе за детьми с инвалидностью, пенсионерами, достигшими 80 лет, и нетрудоспособными людьми, если по медицинским показаниям им требуется посторонний присмотр.

«Всего липецкое отделение Соцфонда предоставляет компенсацию на 44532 человека, за которыми в настоящее время ведется уход. В зависимости от того, кто его получает, размер выплаты составляет 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в месяц. Пособие родителям и опекунам детей с инвалидностью, в том числе инвалидов с детства первой группы, составляет 10 тысяч рублей», – сообщили в региональном отделении СФР.

Выплату по уходу специалисты липецкого отделения Социального фонда оформляют в клиентских службах. Так же заявление на эту меру поддержки можно подать в МФЦ и через портал госуслуг. В ряде случаев для этого нужно заключение врача, подтверждающее необходимость ухода, заявление ухаживающего и письменное согласие другого человека на получение ухода. Остальные сведения ОСФР проверяет самостоятельно, используя систему межведомственного взаимодействия. Например, сведения о том, что ухаживающий не работает и не получает доходы в виде пенсии, пособия по безработице или аналогичной компенсации по уходу со стороны силового ведомства.