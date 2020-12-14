Более 45 тысяч липчан обратились в Пенсионный фонд через интернет в 2020 году

Отделение ПФР по Липецкой области напоминает, у липчан есть возможность обратиться в Пенсионный фонд через интернет. Подать ряд заявлений и получить необходимую информацию можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или портале госуслуг.

Сегодня около 60 электронных сервисов Пенсионного фонда России позволяют гражданам получать услуги ПФР дистанционно в электронном виде. Такой способ обращения в Пенсионный фонд особенно актуален в период сложившейся эпидемиологической обстановки.

Также получать услуги ПФР в электронном виде удобно работающим гражданам, жителям отдаленных населенных пунктов и маломобильным группам населения.

Сервисы Личного кабинета охватывают все основные направления деятельности и предоставляемые выплаты ПФР, воспользоваться ими могут не только пенсионеры, но и те, кто только формируют пенсию или имеют право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры через Личный кабинет могут подать заявление о назначении любого вида пенсии и других выплат по линии ПФР, получить необходимые справки. Кроме того, у получателей пенсии есть возможность подать заявление о смене способа ее доставки или формы предоставления набора соцуслуг, можно обратиться за оформлением выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и другими госуслугами.

Работающим гражданам доступна информация о сформированных пенсионных правах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

Семьи, имеющие право на получение материнского капитала могут подать заявление о распоряжении его средствам, узнать остаток капитала. Напомним, что обращаться за сертификатом на материнский капитал сейчас в Пенсионный фонд не надо, так как специалисты ПФР оформляют данный документ самостоятельно – в проактивном режиме.

Если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы, входящие в компетенцию ПФР, их можно направить через онлайн-приемную Пенсионного фонда России.

Если все же необходимо посетить территориальный орган ПФР, необходимо воспользоваться сервисом предварительной записи. Сервис также позволяет перенести время приема или отменить запись. Данные услуги можно получить без регистрации на портале госуслуг. Для получения всех остальных услуг необходима регистрация и подтверждение учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. Для удобства граждан во всех клиентских службах в городах и районах области можно пройти такую регистрацию.