В рамках реализации региональный программы в Липецкой области в 2022 году капитальный ремонт запланирован в 202 многоквартирных домах: в 28 домах завершен, в 70 многоэтажках – в процессе выполнения, остальные будут отремонтированы согласно графику производства работ. Улучшат условия проживания более 45 тысяч жителей Липецкой области.

Как и в прошлом году, ФКР Липецкой области делает акцент на капитальный ремонт инженерных сетей. В этом году уже выполнено 20 видов работ по замене коммуникаций, в процессе – 69.

Такая необходимость установлена на основании обследования технического состояния и оценки износа общедомового имущества 363 многоквартирных домов. В результате выявлено 50 многоэтажек, включая 19 общежитий, где требуется проведение работ в первоочередном порядке в 2022 году, в большинстве из них – ремонт инженерных сетей. О необходимости этого вида работ заявляют и сами жители. Согласно опросу, проведенному ФКР, за капремонт инженерных систем проголосовали 46 %.

Второй по объёмам вид работ этого года – капремонт крыш и фасадов. В данный момент завершено или выполняется обновление фасадов в 34 домах, столько же крыш, 4 подвала, 10 фундаментов МКД. ФКР Липецкой области использует комплексный подход при капитальном ремонте фасадов, основанный на взаимодействии с органами местного самоуправления и жителями. В этом году Фондом реализуются несколько подобных проектов.

Так, на улице Коммунаров в Ельце приведут к единому стилю фасады 16 домов. В большинстве из них завершены демонтажные работы, начато оштукатуривание фасадов и монтаж стропильных систем на крышах. Планируется, что день города в сентябре эти дома встретят уже обновленными. Капитальный ремонт запланирован в рамках программы обновления города «Елец 2.0» по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. На ул. Коммунаров проводится ремонт дорожного полотна, ранее здесь заменили сети водо- и теплоснабжения.

А на ул. Циолковского в Липецке схожее колористическое решение фасадов предусмотрели для четырех многоэтажек. Кроме того, в высотках ремонтируют крыши и инженерные сети. За время действия программы капитального ремонта во 2-м и 3-м микрорайонах Липецка, обновили фасады десятка домов, а в данный момент здесь идут работы по реконструкции сквера Маркова в рамках федерального проекта.

В скором времени запланировано начать капитальный ремонт лифтового оборудования. В этом году будет заменено 152 подъемника в 51 МКД.

Фондом применяется несколько уровней контроля соблюдения сроков и качества выполнения работ. Генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров регулярно лично проводит проверки на объектах, регулярные выезды совершают инженеры-кураторы ФКР, привлекаются сторонние организации строительного контроля, которые несколько раз в неделю посещают дома, где проходят работы. Кроме того, в контроле могут принимать участие и собственники.

«Мы ждем обратной связи от жителей на всех этапах капитального ремонта. Собственники могут задавать вопросы подрядной организации, строительному контролю и инженеру-куратору по номерам телефонов, указанным на паспорте объекта, который размещен на каждом объекте», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.