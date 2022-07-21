Молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений развития животноводства в Липецкой области. Сегодня поголовье дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах и производственных кооперативах насчитывает почти 37 тыс. голов. Среднесуточный надой на корову составляет 22-24 кг, а продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях в 2021 году превысила 8,4 тыс. кг, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

«На сегодняшний день животноводство, особенно молочное, – важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – За счет реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения. Все это способствует увеличению производства молока».

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря в том числе комплексной государственной поддержке. Получать ее могут как крупные сельхозорганизации, так и мелкие предприятия по четырем направлениям: реализация молока, прирост производства молока, приобретение племенного молодняка и содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота. В 2022 году на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов на развитие молочного животноводства выделено 267,5 млн рублей. Эти средства были доведены до получателей в первом полугодие. Также в областном бюджете дополнительно на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления предусмотрено 200 млн рублей. Предприятия уже начали пользоваться этой поддержкой.

«Помощь региональным производителям, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам являются приоритетными направлениями экономической политики региональных властей. «Местные производители активно работают на благо региона и страны, их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.