Более 4,5 тысячи человек справили новоселье начиная с 2019 года. Липецкая область опережающими темпами завершает действующую программу по переселению из аварийного жилфонда и является одним из немногих регионов страны где многоэтажки строят специально под переселенцев.

В Липецке завершается строительство пяти таких домов. Уже ввели в эксплуатацию десятиэтажку на Бачурина, 2. Совсем скоро новоселье здесь справят 70 семей. Каждая квартира сдается с отделкой «под ключ». Вокруг дома тоже все благоустроено: авто и велопарковка, установлены детская и спортивные площадки, а также зона для отдыха.

Дом № 9 по улице Краснознаменной также введут в эксплуатацию в ближайшее время. Переехать туда смогут еще 70 семей. Заканчивается строительство пяти многоэтажных домов в микрорайоне Звездный, куда смогут переехать более 500 человек. Три из них специально под переселенцев, еще в двух закуплено более сотни квартир. В шаговой доступности также возведут детский сад за счет инфраструктурного бюджетного кредита и самую большую школу в городе. Специально для новостроек по нацпроекту «Жилье и городская среда» прокладывают сети водоотведения, водо- и теплоснабжения.

Завершается строительство многоквартирного дома под переселение 23 семей из ветхого и аварийного жилфонда в Данкове по улице Льва Толстого в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

В трехподъездном доме уже полностью завершены все отделочные работы. Подрядчику осталось лишь установить в квартирах электрические плиты. Основной же фронт работ переместился на территорию окружающую здание – там в скором времени начнут укладывать асфальт. А пока специалисты занимаются устройством основания под пешеходный тротуар и парковку. Также рядом с домом смонтируют детскую и спортивную площадки. Ввести многоэтажку должны до конца текущего года. Благодаря новостройке в Данковском районе удастся расселить более тысячи метров аварийного жилья. Тем самым район завершит действующую программу по переселению раньше запланированного срока.

В селе Троекурово Лебедянского района неделю назад шесть семей получили ключи от новых квартир. Продолжается строительство жилья и в самой Лебедяни, новые квартиры ждут почти 60 человек. Отделочные работы завершаются в новостройках в Елецком и Липецком районах.

Всего в Липецкой области до конца года новоселье справят 2729 человек, которые проживают в 47 275 м2 аварийного жилфонда. Тем самым Липецкая область с опережением сроков, на два года раньше завершит действующую программу по переселению.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.