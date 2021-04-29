Ремонт дорог начался в Липецкой области. Как сообщили в региональном управлении дорог и транспорта, к осени в порядок приведут более 460 километров дорог. На дорожные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из бюджетов всех уровней выделено 4 миллиарда 859 миллионов рублей.

Стартовали работы на Данковской трассе, по которой личпчане быстрее всего могут доехать до Москвы. 49-километровый участок шоссе от границы Тульской области до Данкова капитально не ремонтировали 15 лет, дорога не в лучшем состоянии. В этом году специалисты заменят 24 км асфальта, в следующем – ещё 10,5 км, а через три года сделают короткую дорогу в Москву самой привлекательной для автомобилистов. На ремонт 24-километрового участка трассы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделено 292,2 млн рублей. Дорожники отфрезеруют старое покрытие, восстановят кромки дороги, укрепят обочины и обустроят кюветы, проложат тротуары и оборудуют автобусные остановки, нанесут разметку и установят знаки. Работы планируют завершить до конца октября.

Шоссе начали ремонтировать в конце апреля, когда установилась среднесуточная температура воздуха свыше +5 градусов. Укладка асфальта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» началась в эти дни по всей Липецкой области. В том числе продолжилась реконструкция 82-километровой трассы Липецк-Данков – основной магистрали в регионе на коротком пути в Москву.

Работы здесь ведутся с 2013 года на различных участках, но полностью завершатся к 2030 году. На Данковской трассе не просто укладывают асфальт, а разбирают старое шоссе и прокладывают новое. С заменой дорожного основания, расширением рядов движения и асфальтированных обочин, обустройством переходно-скоростных полос в местах примыкания второстепенных дорог и вблизи населённых пунктов.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В этом году у нас большие планы — отремонтировать рекордные для субъекта четыреста шестьдесят километров региональных трасс».