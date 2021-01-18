Льготное кредитование остается одним из основных механизмов господдержки агропромышленного комплекса страны. В целях дальнейшей реализации механизма Минсельхоз России утвердил План льготного кредитования заемщиков на очередной финансовый год.

Согласно документу, в 2021 году общий объем субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по данной программе, составляет 80,2 млрд. рублей.

На Липецкую область в текущем году предусмотрен лимит на льготное краткосрочное кредитование в размере 499,3 млн. рублей. Это на 24 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Из них 99,9 млн. рублей субсидий заложено на малые формы хозяйствования. Это направление является приоритетным и на него ежегодно выделяется 20 % от общего лимита. 279,8 млн. рублей будут направлены на развитие растениеводства, 68 млн. рублей – на животноводство. 34,8 млн. рублей пойдет на развитие переработки продукции данных отраслей. Еще 16,9 млн. рублей предусмотрены на развитие молочного скотоводства. Данный лимит позволит получить липецким аграриям более 8 млрд. рублей льготных краткосрочных кредитов.

Управлением сельского хозяйства Липецкой области в настоящее время ведется работа с уполномоченными банками по сбору заявок на получение льготных краткосрочных кредитов предприятиями АПК. Максимальный размер кредита на 1 заемщика в этом году составит 1 млрд. рублей.

На льготные инвесткредиты всего в России заложено 57,7 млрд. рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей запланированы на выдачу новых кредитов. Они предусмотрены для малых форм хозяйствования, на развитие растениеводства, животноводства и переработки, молочного скотоводства, на приобретение техники, а также железнодорожного подвижного состава.

«Весомая государственная поддержка, оказываемая предприятиям АПК региона, позволяет им добиваться высочайших результатов, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики».