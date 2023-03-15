Новая социальная выплата полагается отдельным категориям медработников государственных учреждений здравоохранения, участвующих в программах обязательного медицинского страхования. Ее установило Правительство РФ с 1 января 2023 года. Об этом сегодня на пресс-конференции для местных журналистов сообщила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

«Соцвыплату получают медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Специальные социальные выплаты не касаются так называемых случаев внутреннего и внешнего совместительства, выплаты осуществляются только по основному месту работы», – отметила Ольга Белоглазова. Она добавила, что это очень актуальная и своевременная поддержка именно той категории медработников, дефицит которых ощущается в регионе.

В Липецкой области ведется масштабная работа, направленная на привлечение и закрепление специалистов в первичном звене здравоохранения. «В регионе действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предоставляются единовременные компенсационные выплаты, а впервые устроившиеся на работу в нашей области врачи получают губернаторские 1,5 миллиона. Кроме того, главам районов поставлена задача активно использовать целевой набор в медицинские вузы. Также в школах открываются специализированные медицинские классы. Несколько у нас уже созданы и будут еще», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Оператором новой соцвыплаты является отделение Социального фонда России по Липецкой области. Сейчас средства получают более 5,5 тыс. медработников. С начала года региональное отделение СФР выплатило пособий на общую сумму около 75 млн рублей. Сведения о медработниках предоставили 39 медицинских организаций региона.

Также Ольга Белоглазова рассказала, что самостоятельно медработникам обращаться в отделение СФР по Липецкой области за соцвыплатой не нужно. По итогам каждого месяца медорганизации региона формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают информацию в отделение СФР по Липецкой области. В реестре указываются сведения о работнике, размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. При определении размера выплаты за календарный месяц рассчитывается соотношение количества рабочих часов, фактически отработанных человеком, и количества рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца.

Медицинские организации ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, направляют в отделение Социального фонда России по Липецкой области реестр работников, имеющих право на выплату. В течение семи рабочих дней со дня получения такого реестра выплата будет назначена отделением СФР. Средства будут перечислены на банковский счет работника или на карту «Мир», реквизиты которых отражены в реестре.