В Липецкой области продолжается реализации программы капитального ремонта. Несмотря на то, что до конца года еще 6 месяцев, в некоторых домах уже начинается приемка работ. Сейчас приемка проходит в 34 многоквартирных домах, еще 19 многоэтажек готовы к сдаче на 95-98 %.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области, большинство высоток, где уже завершены работы, находятся в Липецке, кроме того, к приемке готовы дома в городе Грязи, Ельце, Чаплыгине, Добром, Усмани, а также Задонском, Липецком и Лебедянском районах. Среди видов работ преобладает ремонт крыш. Кровлю обновили в 18 многоэтажках. В 14 домах отремонтировали фасады, в 12 – систему газоснабжения, в 9 заменили лифты. Собственники помещений 4 многоэтажек уже смогли оценить новую систему холодного водоснабжения. Подвалы и фундаменты отремонтированы в 2 и 4 домах соответственно, в 2 высотках обновили водоотведение. Новая система теплоснабжения появилась в одной многоэтажке, как и система электроснабжения.

В состав комиссии, которая инспектирует дом, как правило, входят представители заказчика – регионального ФКР, Госжилинспекции, управляющей организации, представители компании-подрядчика. Процесс приемки дома после капремонта может занять не один день: нужно проверить все работы, заявленные в договоре с подрядчиком, оценить их объем, соответствие утвержденному проекту, смете, действующим нормам и правилам производства работ. При необходимости проверяют надежность работы инженерного оборудования.

Обычно все дефекты выявляются и устраняются на стадии выполнения работ подрядчиком, поэтому при приемке больших вопросов не возникает. В ходе капремонта инженеры-кураторы согласно технической политике ФКР и проектно-сметной документации проверяют качество и соответствие материалов, технику производства работ, наличие на объектах журналов производства работ и паспорта ремонта. Жители дома могут контролировать ход работ в рамках капремонта, принимать участие в приемке, но при этом подписывать акт имеют право только в том случае, если ранее на общем собрании выбрали ответственного. Если собственники МКД не провели общее собрание, то право участия в работе приемочной комиссии переходит на профильное структурное подразделение администрации муниципального образования.

Всего в этом году планируется провести работы по капитальному ремонту в 304 домах области, в том числе в 184 домах Липецка.

«Радует, что и дома жителей региона, и дворовые территории благоустраиваются, города и районы хорошеют, становятся уютнее. Это обновление планируем и проводим вместе с жителями. Мы и в дальнейшем будем работать, совместно принимая решения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.