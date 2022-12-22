Более 50 фасадов многоэтажек отремонтировали в этом году в рамках капитального ремонта. Около 30 из них расположены на красных линиях, то есть вдоль главных городских улиц. К ним приковано особое внимание, так как каждый день мимо проходят тысячи людей.

Одним из таких домов стала пятиэтажка в районе площади Авиаторов в Липецке по адресу: ул. Гагарина, д. 61. В этом году здесь проходил капитальный ремонт фасада, крыши, сетей электроснабжения. Всего с 2014 по 2021 год отремонтировано 876 фасадов домов. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 33 фасадов МКД.

«Обеспечение жителей региона достойными условиями проживания – одна из важных социально значимых задач. Мы планируем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения собственников», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.