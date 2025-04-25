Более 50 липчан подключились к проекту «Бизнес-патронаж» за месяц

Новый проект «Бизнес-патронаж» в Липецкой области показывает востребованность среди абонентов. Услугами чат-бота в Телеграм-канале по вопросам предпринимательства менее чем за месяц воспользовались более 50 липчан.

Виртуальный помощник создан в марте. Он рассылает зарегистрированным пользователям актуальную информацию по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, расписание обучающих мероприятий центра «Мой бизнес» с возможностью регистрации через чат-бот. Также можно заказать обратный звонок для связи со специалистами. Пока что проект доступен для трех категорий жителей региона: ветеранов СВО, ремесленников и молодежи. Для подключения к чат-боту необходимо заполнить анкету по ссылке. Далее на указанную электронную почту поступит инструкция.

«Бизнес-патронаж» — это совместный проект центра «Мой бизнес» и министерства экономического развития Липецкой области, который реализуется благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». В дальнейшем он будет распространяться на другие категории потенциальных и действующих предпринимателей.

«Многие категории липчан активно пользуются чат-ботами в системе оказания социальных услуг и отмечают их удобство. Замечательно, что для предпринимателей тоже создаются такие онлайн-помощники», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.