Более 50 человек с начала года смогли открыть свое дело с помощью центра занятости. Чаще всего для профессиональной деятельности они выбирали сферу услуг. Жители региона открывают небольшие салоны красоты, магазины, фотостудии. На открытие своего дела предусмотрена материальная поддержка в размере 145 560 рублей. Воспользоваться услугой могут безработные граждане, состоящие на учете и имеющие статус безработного.

Свое дело благодаря поддержке центра занятости открыла липчанка Ирина Синюкова. Художник в душе и по призванию мечтала о независимости, но средств на стартап не хватало. Выручила субсидия. Выделенные средства вложила в оборудование и расходные материалы, приобрела мольберты, краскопульты, токарный станок по дереву, аэрограф и начала творить. Получились расписные матрешки, деревянная посуда, пасхальные яйца. Есть и вовсе эксклюзивные изделия — портрет на бересте.

— Карьерные консультанты подробно объяснили, как получить помощь, как вести свое дело, предложили встречи с такими же самозанятыми, как я, у которых все получилось. После таких вдохновляющих историй и поддержки сомнений в том, что у меня все получится не осталось. Мои основные клиенты – иностранцы, но сейчас стало сложно с ними сотрудничать из-за сложившейся в мире ситуации. И тут в центре занятости меня снова поддержали — предложили пройти курс обучения по выходу на маркетплейсы. Сейчас работаем в этом направлении, — делится своими впечатлениями Ирина.

Условия предоставления государственной меры поддержки в этом году упростили. Если ранее выплату на открытие своего дела мог получить гражданин, стоящий на учете в центре занятости не менее трёх месяцев, то сейчас — сразу после получения статуса «безработный». А в качестве вида деятельности достаточно оформить самозанятость.

Кроме помощи в трудоустройстве безработные граждане могут пройти переобучение. Направлений более 200. Заявление принимают онлайн на портале «Работа России» или в центре занятости. По целому ряду компетенций доступны курсы профессионального обучения для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля». Формат обучения разный, в том числе, дистанционный. Подойдет тем, кто не имеет возможности посещать образовательную организацию. В основном это касается тех курсов, где практика может проходить дистанционно. Обучение же по рабочей профессии, напротив, возможно только очно. 70 процентов времени занимает практика.