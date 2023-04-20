Жители Липецкой области активнее стали пользоваться электронными услугами Социального Фонда через личный кабинет на сайте СФР и через портал «Госуслуг». С начала 2023 года в ОСФР по Липецкой области поступило более 50 тысяч заявлений на выплаты в электронном формате.

Благодаря онлайн – сервису с начала года более 43 тысяч липчан подали заявление на единое пособие, за выплатами по беременности обратились почти 4 тысячи будущих мам, 2,5 тысячи родителей подали заявления на выплаты на первого ребенка до 3 лет, не обращаясь в клиентскую службу ОСФР.

«Электронный формат — простой и удобный способ, который имеет ряд преимуществ. Во-первых, при обращении через интернет нет необходимости приходить в клиентскую службу. Во-вторых, направить заявление можно в любое время, когда удобно. Алгоритм получения услуг достаточно прост: требуется наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг и 10-15 минут свободного времени. Граждане подают заявление, все остальные необходимые документы для получения выплат специалисты липецкого ОСФР запрашивают самостоятельно из разных структур. В итоге, заявителям необходимо только дождаться ответа о решении по их обращениям» — отметил управляющий региональным ОСФР Евгений Павлов

Напомним, что на сайте СФР функционирует более 50 онлайн-сервисов. Жители Липецкой области в электронном виде чаще всего подают заявления на выплату детских пособий, распоряжение средствами материнского капитала, обращаются за назначением пенсии, определяют способ её доставки и заказываю выписки из индивидуального лицевого счета.