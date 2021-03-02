50 203 человека привились вакциной «Спутник-V» в Липецкой области. Это 5,4% взрослого населения региона. Из них получили второй компонент вакцины ввели 27 854 липчанина. Всего в регион к настоящему моменту поставлено 59 432 дозы вакцины, сообщает LipetskMedia со ссылкой на управление здравоохранения Липецкой области.

Оставить заявку на вакцинацию можно на портале Госуслуг, по телефону ЕДС 8-800-450-48-48, а также при посещении поликлиники по месту жительства в регистратуре.

Помимо обострения хронических или инфекционных заболеваний в числе противопоказаний также беременность, период лактации и возраст до 18 лет.