Голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году, в том числе в Липецкой области, продолжается на всероссийской платформе. На выбор жителей нашего региона представлено 54 пространства в восьми городах – Липецке, Ельце, Грязях, Задонске, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Данкове. Поддержать можно только одно из них.

Свой выбор сделали уже более 50 тысяч человек. На данный момент в Липецке по количеству голосов лидирует воркаут-зона на Набережной. Второе место занимает зона народного фитнес-парка в Молодёжном, третье – место отдыха у воды в районе Сокольского пляжа. Пятёрку фаворитов замыкают сквер 9 Мая на проспекте Мира и пешеходная зона в районе дома №128 по проспекту Победы. В Ельце лидируют обустройство входной группы и зоны проведения мероприятий на территории лыжно-спортивной базы в районе улицы Достоевского, а также прогулочной зоны на территории сквера Афганцев. В Данкове – зоны солнечных часов на набережной реки Дон, в Лебедяни – Базарной площади, в Усмани – сквера «Юность» по улице К. Маркса, в Чаплыгине – пешеходной зоны и зоны отдыха по улице Горького, в Грязях и Задонске – продолжение благоустройства сквера по улице 50 лет Победы и площадки для отдыха вдоль русла реки Тешевка соответственно.

«Благодаря этим данным мы видим, что обновление общественных пространств с участием наших граждан действительно важно. Они готовы включаться в голосование и делать свой выбор для преображения своих городов», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сделать свой выбор могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно до 30 мая включительно с помощью волонтеров, а также посредством онлайн-платформы 48.gorodsreda.ru. Ответы на вопросы о ее работе, проведении голосования и местах размещения волонтёрского корпуса можно получить ежедневно и круглосуточно по бесплатному номеру Единой диспетчерской службы региона 8-800-450-48-48. Преображение пространств проведут в следующем году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».