День кофе с центром занятости прошел в Липецкой области. Бесплатный кофе, более 20 представителей крупных работодателей региона, экспресс-тренинги – всё это для жителей региона подготовили карьерные консультанты совместно с одним из торговых центров Липецка. Каждый желающий мог пройти собеседование на работу в крупные предприятия региона, среди которых: ПАО «Ростелеком», АО «Лимак», АО «Прогресс», ООО «ЧСЗ-Липецк».

«Центры занятости меняются, и новые подходы в работе это доказывают. Такие встречи должны стать тем мостиком доверия между соискателями, работодателями и сотрудниками службы занятости, которого раньше не хватало», – прокомментировала заместитель губернатора Ольга Белоглазова.

Модернизация службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». «Важнейшие задачи – изменить подходы к организации работы службы, содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Всё, что мы делаем, должно быть удобно для жителей и эффективно решать проблемы каждого обратившегося», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.