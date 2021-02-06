4 февраля в Добринский район поступила вторая партия вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» («Спутник-V”) в количестве 200 доз. За 2 дня ее успешно реализовали в трех пунктах вакцинации: п.Добринка, д.Ольговка, с. Талицкий Чамлык.

В этот раз в поликлинике п. Добринка вакцинацию можно было совместить с проведением профилактического осмотра (диспансеризацией).

По состоянию на 5.02.2021 г. 505 человек в Добринском районе привились первым компонентом вакцины против COVID-19, 13 человек завершили вакцинацию (привиты 2-ым компонентами вакцины).

На следующей неделе районная больница ожидает третью партию вакцины.

“Будем приглашать следующих желающих защитить себя от коварного вируса COVID-19. На данный момент 505 человек включены в лист ожидания. Телефон для записи: 122”, – рассказали в медицинском учреждении.