Подходит к завершению третья смена палаточного лагеря в Археологическом парке «Аргамач» в Елецком районе. За лето здесь в общей сложности отдохнуло больше 500 детей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Липецка, Липецкой области.

Ребята жили в аутентичных палатках и знакомились с азами археологии, принимая участие в раскопах с учеными-археологами. Также они ходили в походы, пели песни у костра, участвовали в различных активностях.

«Детский туризм находится где-то совсем рядом с оздоровительным отдыхом в лагере. То есть это время, которое дети проводят без родителей вдали от дома. Здорово, что в Липецкой области помимо традиционных стационарных лагерей появляются такие интересные места, которые организуют инициативные жители. Они видят, что может быть интересно детям, и не боятся это воплотить. Ответственность большая, организаторских хлопот много, но они это делают. Молодцы!» – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.