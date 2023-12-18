В 2024 году из региональной казны будет выделено 515 млн рублей на реализацию региональной программы капитального ремонта. Такое решение приняли депутаты Липецкого областного Совета на очередной сессии.

Планируется, что основная часть средств будет направлена на капитальный ремонт лифтов оборудования с истекшим межремонтным сроком. По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты старше 25 лет. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей.

«Вопрос замены лифтов в многоквартирных домах напрямую связан с безопасностью и комфортом граждан, а также доступностью жилого сектора для маломобильных групп населения. Более того, это федеральная задача, с которой мы должны справиться качественно и в установленные сроки», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

ФКР Липецкой области предприняты все необходимые меры для своевременной замены лифтов со сроком 25 лет и старше. Всего в 2024 году планируется заменить 161 лифт в 58 домах на общую сумму более 500 млн рублей. ФКР Липецкой области уже начал подготовку к сезону 2024 году. Сейчас проходят закупочные процедуры по всем видам работ. Договор с подрядной организацией на замену лифтового оборудования по плану 2024 года уже заключен. Строительно-монтажные работы стартовали в 27 домах, в том числе в 12 домах началась замена лифтового оборудования. Всего в следующем году запланировано 695 видов работ в 249 домах.