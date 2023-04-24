Производственные возможности исправительных учреждений региона на примере ИК №6 продемонстрировали руководители УФСИН на встрече с предпринимательским сообществом региона и представителями органов государственной власти Липецкой области. Здесь изготавливают обувь, спецодежду, мусорные контейнеры, мангалы, ограждения, лавочки и ворота, мебель, изделия из дерева, сувенирную продукцию и даже соленые огурцы и квашеную капусту. Закупают продукцию 55 регионов России. В перспективе в колонии думают развивать новые направления и проводить переобучение по актуальным специальностям.

Директор Технопарка «Липецк» Андрей Рясков отметил возможности для взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом по нескольким направлениям, в том числе по размещению заказов на различные виды продукции, созданию совместных производств, оказанию услуг по металло- и деревообработке, пошиву изделий, выполнению сварочных, штамповочных, зачистных, полировочных работ.

Сегодня в исправительных учреждениях региона производят более 500 наименований изделий. Производственный сектор располагает разнообразным оборудованием – металлорежущим, сварочным, прессовым, термическим, деревообрабатывающим, швейным и другим. Общая площадь цехов и участков – 68 тысяч квадратных метров, складских помещений – 12 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в исправительном центре, который находится на территории региона, могут содержаться более 300 осужденных, приговоренных к наказанию в виде принудительных работ. Такой вид наказания применяется с начала 2017 года и не связан с изоляцией от общества. Осужденные проживают в общежитиях и трудятся в организациях любой правовой формы. Они работают на предприятиях, получают заработную плату, помогают семьям, погашают иски.

Присутствующие предприниматели отметили, что уже имеют опыт работы с УФСИН и привлекают кадры на свои производства. Причем, с каждым годом кадровая потребность у бизнес-сообщества только увеличивается. Подобное взаимодействие позволяет осужденным получать заработок, а в дальнейшем адаптироваться в обществе после завершения срока наказания.