Продолжается набор добровольцев для поддержки общероссийского голосования за объекты благоустройства, которые преобразятся в Липецкой области в 2024 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России.

Частью добровольческих штабов в восьми городах региона – Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске – стали уже более 500 человек. Они оставили заявки на сайте DOBRO.RU (https://dobro.ru/), чтобы помочь жителям региона в голосовании, которое будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Принять участие в нём смогут граждане старше 14 лет. Им предложат выбрать одну из представленных на единой онлайн-платформе общественных территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2024 году.

Подать заявку на сайте DOBRO.RU и стать волонтером могут все желающие до 31 мая. Добровольцы будут консультировать жителей региона по вопросам формирования комфортной городской среды и рассказывать о территориях, которые выносятся на голосование. Также они будут помогать выбрать понравившийся объект на общефедеральной платформе. График и точки работы волонтеров определят в ближайшее время. Ожидается, что они будут работать в МФЦ, торговых центрах, парках, социальных объектах.

«Липецкая область активно участвует в нацпроекте «Жильё и городская среда» с момента его запуска Президентом России. Создание комфортной городской среды касается каждого из нас, поэтому при благоустройстве территорий – скверов, парков, набережных – большое внимание уделяется мнению граждан, проживающих рядом с преображаемыми территориями», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.