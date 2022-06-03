Победителей и призеров региональных открытых олимпиад для школьников Липецкой области чествовали в ЛГТУ. Юных олимпиадников поздравили вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

На церемонию были приглашены школьники различных возрастов, которые стали победителями областных открытых олимпиад по математике «Уникум», по русскому языку «Грамотей», по информатике «СуперБит», открытого командного первенства среди учащихся «Грамматикон», Липецкой командной олимпиады по программированию и турнира по математике «Математические бои». Учащиеся, которые стали победителями сразу двух и более олимпиад, были приняты в «Клуб юных академиков», в этом году это 16 школьников.

«В Центре «Стратегия» олимпиады стали доброй традицией. Даже маленькие победы дают детям уверенность в своих силах. Это внутренний экзамен для каждого, демонстрация интеллектуальных возможностей и нестандартных решений», – отметил Анатолий Якутин.

В топ-5 образовательных организаций вошли липецкие гимназии №64 и №1, лицеи №44 и №66, школа №59 «Перспектива». Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, призеры областных открытых олимпиад смогут получить свои дипломы с 6 июня 2022 года в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» по адресу: Липецк, улица 40 лет Октября, 39.