Сахарная свекла убрана с 48% площадей в Липецкой области, отведенных под эту техническую культуру в 2023 году. Всего аграриям предстоит убрать 109 тыс. гектаров.

«Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

На сегодня в регионе с 53 тыс. гектаров получено 2,7 млн тонн сахарной свеклы. Ее урожайность превосходит прошлогоднюю почти на 100 центнеров и составляет на данный момент 505 центнеров с гектара. В Липецком и Чаплыгинском районах собирают свыше 550 центнеров с гектара, а лидеры по урожайности, добровские аграрии, копают с одного гектара по 630 центнеров.

Шесть сахарных заводов, расположенных в регионе, переработали почти 2 млн тонн сладких корнеплодов нового урожая. Суммарно ими выработано 260 тыс. тонн сахара. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.