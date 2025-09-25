Более 500 тысяч тонн масличных культур уже собрали липецкие аграрии

«На 25 сентября в Липецкой области намолочено 515,6 тыс. тонн рапса, подсолнечника и сои», – сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – Общая площадь по ними составляет в этом году 433 тысячи гектаров. Мы нацелены на получение рекордного урожая масличных культур».

Уборка рапса в регионе практически завершена. Осталось домолотить менее 10 % площадей, отведенных под эту культуру. Уже получено 143,9 тыс. тонн рапса при рекордной для Липецкой области урожайности – 26,6 ц/га. В Добровском, Становлянском округах и Хлевенском районе аграрии собирают с одного гектара 30 центнеров и больше. Общая площадь под рапсом в этом году – около 60 тыс. га.

Сои намолочено 188,3 тыс. тонн. Её урожайность почти на 30 % превосходит прошлогоднюю и составляет 25 ц/га. Лидеры по урожайности – Добринский и Лев-Толстовский районы. Там с одного гектара собирают более 27 ц/га. В этом году соя размещена на 183 тыс. га.

Подсолнечник убирают уже во всех муниципалитетах. Получено 183,4 тыс. тонн. Урожайность этой масличной культуры чуть ниже прошлогодней. Общая площадь под подсолнечником в этом году составила около 190 тыс. га.

В прошлом году в регионе с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн масличных культур.

«Пока получаем только положительные вести с полей. Надеемся, что вся уборочная будет именно такой, верим в профессионализм наших аграриев», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.