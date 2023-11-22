Сахарные заводы Липецкой области на 21 ноября из 3,8 млн тонн свёклы нового урожая произвели 532 тыс. тонн сахара. В прошлом году на эту же дату было переработано 3 млн тонн корнеплодов, из которых выработали 423 тыс. тонн сладкой продукции.

«Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количество, но и на качество продукции», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Переработка сахарной свёклы на шести заводах региона продолжается, а ее уборка в полях подходит к завершению. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, накопано 5,4 млн тонн при средней урожайности 505 центнеров с гектара. В этом году липецкие аграрии планируют собрать не менее 5,5 млн тонн. «По последним данным Союза сахаропроизводителей России, наш регион продолжает входить в топ-3 в стране по производству сахара», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков.