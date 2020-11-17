Более 55 млрд рублей инвестировано в пищевую и перерабатывающую промышленность Липецкой области за последние пять лет

В пищевую и перерабатывающую промышленность Липецкой области за последние пять лет (2015-2019 годы) инвестировано более 55 млрд рублей. Это позволило не только реализовать в регионе крупномасштабные проекты по увеличению производственных мощностей сахарных заводов, мяса убойных животных, растительных масел, освоить новые виды производств (по глубокой заморозке фруктов и овощей, производству сухих и прессованных дрожжей и кормовых добавок для животных и птиц, замороженного картофеля). Но также выйти на принципиально новый уровень технического оснащения данных производств, с привлечением инновационных энергосберегающих и цифровых решений, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

В области идет активная реализация инвестиционных проектов, в том числе экспортно ориентированных. Так, увеличивают свои производственные мощности маслоэкстракционные заводы ООО «Черноземье» и ООО «Либойл», строится новый завод ООО «Черкизово-Масла». Развивают свои производства ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», АО ЧМПЗ Данковский филиал, АО «ЛИМАК», АО «Прогресс», ООО «Лебедянский», ООО «Лебедяньмолоко», МК «Липецкий» АО ДАНОН РОССИЯ. ООО «АНЕВА» реализует проект по глубокой переработке гороха, ООО «Рустарк» – по переработке пшеничного сырья.

Всего в Липецкой области производство пищевой продукции, напитков и табачных изделий осуществляют 389 организаций, где трудятся более 19 тыс. человек. Региональные производители входят в тройку российских лидеров по производству продукции переработки фруктов и овощей, сахара, минеральных вод, рапсового и льняного нерафинированных масел, продукции мясной и молочной для детского питания, воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания, рационов питания и пайков, картофеля замороженного, дрожжей.

«Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает важное место в структуре региональной экономики и призвана обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми высококачественными, полноценными и безопасными продуктами питания, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Наращивание объемов производства продукции позволит укрепить позиции региона на внутреннем рынке и увеличить экспортный потенциал области».