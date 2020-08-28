Более 6 тысяч классных руководителей в Липецкой области получат дополнительные выплаты

С 1 сентября 2020 года учителя Липецкой области, являющиеся классными руководителями, получат специальные выплаты из федерального бюджета – пять или десять тысяч рублей. Доплату в 10 тысяч рублей получат педагоги, ведущие классное руководство в двух и более классах.

Сейчас классным руководителям доплачивают от пяти до шести тысяч рублей из бюджета Липецкой области. Новые федеральные выплаты не отменяют региональных, сообщили в управлении образования и науки.

На специальные выплаты педагогам Липецкой области из федерального бюджета выделено почти 158 миллионов рублей. Мониторинг обеспечения необходимых доплат классным руководителям во всех регионах страны Минпросвещения России будет проводить ежемесячно.

«Вознаграждение за классное руководство будет перечисляться отдельной суммой. Это обеспечит прозрачность выплат. В день зарплаты учитель будет получать две суммы: первая сумма — это заработная плата, вторая — это федеральная надбавка», – рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Ранее Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Именно классные руководители выполняют основную работу по реализации воспитательного компонента образования.

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