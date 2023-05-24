За время действия программы материнского капитала свыше 6,3 тысяч семей региона направили его средства на строительство или покупку жилья через кредитные потребительские кооперативы. Всего по данному виду распоряжения Отделение Социального фонда по Липецкой области перечислило более 3 миллиардов рублей.

Возможность направлять средства сертификата на погашение займов на приобретение жилья закреплена условиями программы материнского капитала. Так, семьи могут вступить в выбранный кооператив, взять кредит на покупку жилья и затем погашать его. Помимо этого, также предусмотрена возможность строительства жилья на средства материнского капитала с использованием кредитных средств.