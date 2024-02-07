В Липецкой области в 2023 году 6363 семьи получили единовременную выплату при рождении ребенка в 2023 году. Это пособие выплачивается семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить его могут как работающие, так и неработающие родители. Всего на эту меру поддержки региональное ОСФР направило более 140 миллионов рублей.

С 1 февраля 2024 года размер выплаты увеличился на 7,4 %, и теперь составляет 24 604 рубля. Это — разовая мера поддержки, которую Отделение фонда предоставляет одному из родителей. «Сегодня Отделение Социального фонда совершенствует свою работу, чтобы предоставление услуг было комфортным для родителей. К примеру, проактивно, то есть без заявления выплата предоставляется работающим мамам, которые находятся в декретном отпуске. Если в семье официально работает только отец ребенка, то получить единовременную выплату может он. В этом случае ему необходимо обратиться к работодателю с заявлением для направления информации в региональное Отделение СФР», — отмечает управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов

Если оба родителя не трудоустроены и являются студентами очного отделения вуза и ссуза, подать заявление о назначении единовременного пособия могут как мать, так и отец ребенка. Выплата будет назначена одному из родителей. Так же получить единовременную выплату могут опекуны, усыновители или приемные родители ребенка. Заявления на выплату принимаются в течение полугода с момента рождения или усыновления ребенка на портале госуслуг, в МФЦ, а также в клиентских службах.

«Социальная поддержка семей с детьми – одно из важнейших направлений политики государства, способствующие созданию условий для улучшения демографической ситуации, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения в благоприятной обстановке», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.