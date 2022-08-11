Россияне могут записаться на курсы дополнительного ИТ-образования при финансовой поддержке государства в рамках проекта «Цифровые профессии». От 50 до 100 % стоимости обучения оплатит государство. На данный момент в каталоге «Цифровых профессий» уже более 60 курсов от лидеров рынка ИТ-образования: Яндекса, Нетологии, Geekbrains, Университета Иннополис, ИТМО, СберУниверситета, 1С и других. Это курсы как для начинающих, так и для middle-специалистов. Помимо программирования, есть курсы для других специалистов ИТ-команд: рекрутеров, дизайнеров, маркетологов.

Записаться можно на «JavaScript-программирование», «Веб-дизайнер», «Аналитик бизнес-данных», «Data Scientist», «Аналитика данных», «Python-разработка», «Основы digital-маркетинга» и многие другие курсы. На данный момент обучение по проекту «Цифровые профессии» проходят более 30 тысяч россиян.

Проект «Цифровые профессии» был запущен Минцифры России в 2021 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». В 2022 году дополнительное образование по проекту «Цифровые профессии» получат 50 тысяч новых слушателей. Участники проекта могут пройти обучение не только по профессиям в ИТ-сфере, но и по смежным специальностям, которые востребованы в ИТ-командах: продуктовой и системной аналитики, интернет-маркетинга, веб-дизайна, управления финансами стартапов, ИТ-рекрутинга и многим другим.

Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии» могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже среднего профессионального, а также студенты вузов и колледжей. Также для получения скидки обязательно наличие одной из льготных категорий:

50% скидка, если зарплата ниже среднего по региону

50% студентам высших учебных заведений, техникумов и колледжей

50% работникам бюджетных организаций

75% родителям с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону и 50% с зарплатой выше средней

75% безработным, которые не стоят на учете в центре занятости

100% безработным, стоящим на учете в центре занятости

100% скидка инвалидам

Подать заявку на участие в проекте смогут зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Процесс подачи документов станет удобнее – форма на Госуслугах будет частично предзаполнена.

Каталог проекта будет пополняться программами по мере их отбора. В первой год проекта граждане могли выбрать одну из 132 программ, предоставленных 46 образовательными организациями, в т.ч. Нетология, GeekBrains, Яндекс, ИТМО, Университет Иннополис, МГТУ им. Н.Э. Баумана. В прошлом году на курсы дополнительного ИТ-образования с государственным софинансированием поступили более 25 тыс. человек.

По сообщению Минцифры России, с начала запуска проекта более 50 тыс. человек подали заявки на портале Госуслуг на обучение ИТ-специальностям в рамках проекта «Цифровые профессии». Прием заявок на обучение стартовал 13 апреля. Самыми популярными оказались курсы по специальностям: