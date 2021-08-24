Более 60 спектаклей театра Толстого посетят студенты по «Пушкинской карте»

Участники проекта «Пушкинская карта» до конца 2021 года смогут бесплатно посетить более 60 спектаклей Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Программа стартует с началом учебного года. Она позволит молодёжи от 14 до 22 лет бесплатно посещать театральные постановки, выставки и концерты. Участникам выдадут специальную банковскую карту, на которую в 2021 году будет начислено три тысячи рублей для оплаты билетов в театры, музеи, выставочные залы.

«Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Первым спектаклем, который посетят участники программы «Пушкинская карта» в театре Толстого, станет «Горе от ума». 17 сентября он откроет новый театральный сезон. Сценическое воплощение бессмертного и известного большинству зрителей по школьной программе произведения А.С. Грибоедова представят в постановке лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Огарева. По «Пушкинской карте» можно посетить и гастрольные спектакли. В сентябре в рамках обменной программы на сцене липецкой драмы выступит Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина. А в октябре на фестиваль «Липецкие театральные встречи» приедут театральные коллективы из Мелихово, Орла, Костромы, Астрахани и других городов.

«Пушкинскую карту» можно оформить на портале Госуслуг с 1 сентября 2021 года. После установки мобильного приложения «Госуслуги.Культура» можно будет получить виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир».