Депутаты облсовета приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Расходы региональной казны в 2024 году составят 119 млрд рублей, доходы – 103,6 млрд рублей. Дефицит может составить 15,8 млрд рублей. Всего на социальную сферу предусмотрено более 60% бюджета.

«Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти».

Значительные средства предусматриваются на капитальный ремонт школ. За три года в регионе капитально отремонтируют 50 школ, на эти цели направят более 6 млрд рублей на эти цели. Также построят три школы, детский сад. С нового года повышается заработная плата у педагогов, врачей, работников культуры. Она будет проиндексирована на 8%. Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2,6 млрд рублей.

На меры соцподдержки предусмотрено более 10 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2, 8 млрд рублей только на соцконтракты. В 2024 году жители Липецкой области смогут оформить почти 5000 соцконтрактов. Его можно получить на открытие своего дела, трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйств, преодоление трудной жизненной ситуации.

Также значительные средства выделяются на здравоохранение. Предусмотрены строительство хирургического корпуса детской областной больницы, реконструкция целого ряда медучреждений. Кроме того, в 2024 году более 300 детей-сирот получат новые квартиры. Из областного бюджета на эти цели выделено 1 млрд 100 млн рублей.