Более 60% выпускников вузов, колледжей и техникумов Липецкой области подключатся к сервису «Патронаж. Кадры» до конца недели. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Белоглазова на оперативном совещании в региональном правительстве.

Сейчас карьерные консультанты встречаются со студентами в Центрах занятости Липецкой области и в Центре молодёжной карьеры в Липецке. Также проводятся выездные собеседования в 32 образовательных организациях. Выпускники проходят анкетирование и регистрируются в системе «Патронаж.Кадры». К ней подключены уже 2 960 человек, до конца недели присоединятся ещё 3 277. Всего с помощью цифрового сервиса помощь в трудоустройстве получат более 10 000 выпускников.

100 карьерных консультантов для работы со студентами уже отобрали. Они станут персональными менеджерами выпускников: будут подбирать вакансии через чат-бот, помогать в составлении резюме, готовить к собеседованию, организовывать встречи с работодателем.

Липецкая область — единственный регион в стране, где апробируется федеральный пилотный проект по трудоустройству всех выпускников вузов и ссузов. «Задача — амбициозная. Ведь есть те, кто не хочет работать в сфере, на которую обучался. Их будем переобучать на более востребованные профессии», — комментирует губернатор Игорь Артамонов.