Мобильным приложением «Госуслуги.Дом» пользуются более 60 тысяч жителей Липецкой области. С помощью этой цифровой платформы собственники передают показания счётчиков, оплачивают услуги ЖКХ без комиссии, проводят собрание собственников в режиме «онлайн». Через приложение можно обратиться в управляющую компанию, получить информацию о сроках капремонта и запланированных работах, при необходимости – направить обращение в Государственную жилищную инспекцию региона.

«Цифровизация сервисов сферы ЖКХ необходима для оптимизации процессов управления жилищно-коммунальным хозяйством, повышения эффективности работы отрасли, улучшения качества обслуживания населения и создания комфортных условий для наших жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Жители Липецкой области за время работы «Госуслуги.Дом» передали более 65 тысяч показаний счетчиков и произвели более 50 тысяч оплат. Липчане активно используют и другую важную функцию приложения – подавать жалобы на бездействие управляющих компаний в Госжилинспекцию. Если собственника не удовлетворил ответ сотрудников УК или проблема так и не была решена, то приложение само предложит написать обращение в ГЖИ Липецкой области. Липчане направили инспекторам уже более 3 тысяч жалоб.

В сентябре разработчики добавили в приложение функцию коллективной заявки, которая позволяет подавать обращения в управляющую организацию совместно с соседями. «В соответствии с жилищным законодательством часто для решения отдельных вопросов нужны коллективные решения собственников. Поэтому в сентябре в Госуслуги.Дом была добавлена новая функция — коллективная заявка. И мы уже видим, что она вызвала интерес у собственников. Около 10% заявок, создаваемых через приложение за последние три недели, — коллективные», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

До конца года разработчики планируют еще больше расширить функционал приложения и добавить возможность использования приложения для владельцев индивидуальных жилых домов и запустить режим несобственника, что позволит нанимателям жилья и родственникам решать вопросы ЖКХ. Приложение бесплатное и доступно для скачивания на платформах RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Регистрируются в нём по учётной записи Госуслуг.