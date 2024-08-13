Более 600 килограммов вторсырья собрали липчане в рамках акции «Зёленый автобус». Мероприятие проводилось 11 августа липецким региональным отделением Движения «Экосистема» совместно с областным управлением экологии и природных ресурсов.

«Зелёный автобус» сделал в Липецке 51 остановку. За пять часов было собрано 250 килограммов отслужившей электроники и техники, 200 килограммов макулатуры, 100 килограммов текстиля и 50 килограммов пластика. Собранное вторсырьё отправлено на переработку. В рамках акции также проводились интерактивные игры и мастер-классы от активистов «Экосистемы» и регионального управления лесного хозяйства. Следующая экопоездка «Зелёного автобуса» запланирована на сентябрь.

«В настоящее время экологическая повестка в значительной степени сосредоточена на переработке отходов, которая помогает снизить нагрузку на окружающую среду. Повторное использование материалов позволяет сократить потребление ресурсов и помогает сохранить природные богатства для будущих поколений», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.